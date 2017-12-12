Памятник в жертву «Медной горе»

Изображение из проектной документации

В Екатеринбурге накануне, 11 декабря 2017 года, прошли публичные слушания по одному из самых спорных проектов ООО «УГМК-Холдинг» — «Екатеринбург-сити». Вопрос строительства еще одного крупного делового центра обсуждается с 2009 года. Основным камнем преткновения является площадка, которую выбрал застройщик — квадрат улиц Челюскинцев — Бориса Ельцина — Боевых Дружин — Октябрьской Революции. На прошедших слушаниях отстоять этот квартал пытались директор местного музея, градостроители и общественники. Основной их аргумент сводился к тому, что этот квадрат остался последней исторической территорией города, которую можно превратить в историко-культурный ансамбль.Публичные слушания были назначены на 15.30 в колледже им. Ползунова. За десять минут до начала актовый зал выглядел пустым — в нем едва можно было насчитать 40-50 человек. Однако ближе к началу слушаний места начали занимать десятки молодых людей. Всего было зарегистрировано 173 участника публичных слушаний.Концепцию застройки под названием «Медная гора» представил советник директора по капитальному строительству ООО «УГМК-холдинг» Данил Крицкий. По его словам, в квартале планируется возвести комплекс высотных офисных зданий. Общая площадь строительства составит 540 тыс. кв. м. Кроме того, в проекте предусмотрен подземный паркинг на более чем 5 тыс. машиномест.«Часть земельных участков находится в муниципальной собственности, часть — в собственности «Екатеринбург-сити». Еще часть — в неразграниченной собственности. Территория находится в самом центре Екатеринбурга, и с точки зрения транспортной доступности это удобное расположение. Для данной территории предусмотрено оснащение всеми видами общественного транспорта», — пояснил представитель застройщика.Большое количество объектов культурного наследия, по словам Д. Крицкого, застройке не помешает. Все исторические памятники планируется интегрировать в состав комплекса. Следом за Данилой Крицким вышел Сергей Шутов — представитель компании «Мастерская генплана», которая занималась межеванием территории. Он, в свою очередь, рассказал, как при застройке квартала планируется решить транспортные проблемы.Как следует из его доклада, проектировщики не собираются менять что-либо в устройстве улицы Челюскинцев — здесь дорога так и останется шестиполосной. Соответственно, нагрузка на магистраль после появления комплекса останется прежней. Единственное, что авторы проекта намерены сделать, — подъезды к паркингу делового комплекса.Улицу Бориса Ельцина представитель «Мастерской генплана» пообещал увеличить до четырех полос и пустить по ней трамвайную линию, которая соединит улицы Радищева и Челюскинцев. Особое внимание проектировщики уделили созданию велодорожек на всех транспортных маршрутах, прилегающих к «Медной горе». Однако, как признал докладчик, трассы для двухколесного транспорта заложены в проекте с учетом реализации полноценной сети велодорожек во всем городе.Сразу после окончания презентации проекта на сцену поднялись противники «Медной горы». Первым выступил директор Музея истории плодового садоводства Среднего Урала Геннадий Короленко. В его ведении находится сад-усадьба Д. И. Казанцева, которая признана памятником архитектуры. Зеленые насаждения застройщик пообещал не трогать, но Г. Короленко беспокоит, что подведомственной ему территории не выделена зона охраны. В результате, как считает директор музея, здания высотой 30-40 метров, построенные вблизи деревьев, погубят вековой сад.«Сам музей существует 23 года, но история сада насчитывает 103 года. Этот памятник может существовать только при условии, если вокруг него будет не граница нашего участка, в которой находится наш сад, а дополнительная территория, которая должна защищать его. Если будет застроена вся окружающая территория, ничего от нашего сада не останется», — сказал Геннадий Короленко.Общественники Марина Сахарова и Анна Дементьева в своих выступлениях обратили внимание на то, что центральная часть города и без «Екатеринбург-сити» перенасыщена офисными зданиями. Дементьева в этой связи предложила застройщику альтернативные площадки — например, перенести «Медную гору» на улицу Халтурина, где находится Верх-Исетский рынок.М. Сахарова, в свою очередь, добавила, что еще с 2009 года градостроительный совет Екатеринбурга не раз отправлял проект на доработку из-за угрожающих для исторического квартала размеров делового центра.Еще один противник застройки — экскурсовод Владислав Головицкий — обратил внимание на то, что в проекте не учтены зоны охраны всех исторических памятников. В ответ Д. Крицкий парировал, что застройщик займется этим чуть позже, но на какой стадии, осталось непонятным. Также, как посчитал В. Головицкий, некоторые памятники в документации были проигнорированы — дома на улице Февральской революции № 51 и № 32. В первом случае от дома остался лишь фундамент, но он по-прежнему находится в числе памятников архитектуры.«Сама по себе улица Февральской революции — это уникальное место, где сохранились элементы благоустройства позапрошлого столетия. Сохранение этого наследия, реализовать историко-культурный потенциал этого квартала — вот долг наших горожан», — отметил В. Головицкий.Все противники «Медной горы» настаивали на сохранении квартала от застройки и превращении его в историко-культурный ансамбль. Например, в качестве альтернативы предлагалось устроить здесь парк ремесленников.Пока на сцене шли дебаты, большинство молодых участников слушаний не проявили к ним особого внимания. Некоторые из них спали. Оживление в зале произошло только в момент голосования. При голосовании выяснилось, что почти 50 человек пропали из зала. За принятие проекта карточки подняли 85 участников, против — 35. Еще четыре человека воздержались. Несмотря на проигрыш, общественники пообещали добиться защиты квартала от застройки через прокуратуру. Застройщику при этом напомнили, что результаты публичных слушаний носят лишь рекомендательный характер.