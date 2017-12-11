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Генконсульство США в Екатеринбурге начало выдачу неиммиграционных виз

УрБК, Екатеринбург, 11.12.2017. Генконсульства США в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке с сегодняшнего дня начали проводить ограниченное количество собеседований на неиммиграционные визы, однако в меньшем объеме, чем ранее. Об этом сообщается на сайте посольства США в РФ.



«Посольство Соединенных Штатов в Москве продолжит проводить собеседования на иммиграционные, DV и неиммиграционные визы. Однако мы не можем продолжать предоставлять наши услуги на том же уровне, что до сокращения персонала посольства и консульств Соединенных Штатов Российской Федерацией на 60%. Меньшее количество людей неминуемо ведет к сокращению персонала, предоставляющего услуги по выдаче виз.



В связи с сокращением персонала мы были вынуждены отменить и переназначить собеседования на неиммиграционные визы», — говорится в сообщении.



Также отмечается, что заявителям на неиммиграционные визы, чьи собеседования были отменены, собеседования перенесут на более позднюю дату.



Напомним, с 23 августа 2017 года дипломатические представительства США в регионах РФ перестали выдавать визы. В Москве выдача документов возобновилась 1 сентября. Прекращение оформления виз в регионах Госдеп объяснял нехваткой персонала.



Осложнения с выдачей американских виз начались после дипломатического конфликта между Россией и США. 28 июля российские власти потребовали сократить число дипломатов из США до 455 человек. В ответ Госдеп приостановил оформление документов в России, а также потребовал закрыть российское генконсульство в Сан-Франциско и торгпредства в Вашингтоне и Нью-Йорке.

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