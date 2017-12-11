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Свердловские власти потратят более 2 млн рублей на демонтаж рекламных конструкций

УрБК, Екатеринбург, 11.12.2017. Департамент госзакупок Свердловской области объявил конкурс на выполнение работ по демонтажу и транспортировке рекламных конструкций. Об этом говорится на сайте регионального фонда госимущества.



Начальная (максимальная) цена контракта — 2 млн 216 тыс. 040 руб.



Заявки на участие в конкурсе принимаются с 8 по 18 декабря 2017 года. Дата проведения электронного аукциона — 25 декабря.

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