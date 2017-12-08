Новости дня
Аграрии в Алапаевском районе получат в виде компенсации по 24,7 тыс. рублей за каждую зараженную корову
8 декабрь 2017 (18:01)
УрБК, Екатеринбург, 08.12.2017. Сельхозпредприятие «Путиловское» и частные подворья Алапаевского района, пострадавшие от вспышки туберкулеза, получат в среднем по 24,7 тыс. руб. за одну корову.
Как сообщает департамент информационной политики Свердловской области, всего на компенсацию ущерба от вспышки туберкулеза животных в Алапаевском районе выделено 42 млн руб.
По оценке областных властей, из-за заболевания забою подлежит 1,7 тыс. голов в «Путиловском» и еще 28 животных в частных подворьях. Таким образом средняя цена компенсации за одну корову составляет 24 тыс. 705 руб.
Отметим, что как следует из сайта объявления на «Авито», стоимость одной коровы в Свердловской области составляет от 50 тыс. до 80 тыс. руб.
Как сообщает департамент информационной политики Свердловской области, всего на компенсацию ущерба от вспышки туберкулеза животных в Алапаевском районе выделено 42 млн руб.
По оценке областных властей, из-за заболевания забою подлежит 1,7 тыс. голов в «Путиловском» и еще 28 животных в частных подворьях. Таким образом средняя цена компенсации за одну корову составляет 24 тыс. 705 руб.
Отметим, что как следует из сайта объявления на «Авито», стоимость одной коровы в Свердловской области составляет от 50 тыс. до 80 тыс. руб.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Россельхознадзор подтвердил туберкулез у коров в Алапаевском районе
- В Алапаевском районе объявлен режим ЧС в связи с туберкулезом у коров
- Свердловские аграрии не получат возмещение ущерба из федерального бюджета
- На Алтае пенсионерка прописала в доме поросенка и корову
- Поголовье животных в хозяйствах Свердловской области по итогам 2012 года выросло до 119 тысяч
Loading...