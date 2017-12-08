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Аграрии в Алапаевском районе получат в виде компенсации по 24,7 тыс. рублей за каждую зараженную корову

УрБК, Екатеринбург, 08.12.2017. Сельхозпредприятие «Путиловское» и частные подворья Алапаевского района, пострадавшие от вспышки туберкулеза, получат в среднем по 24,7 тыс. руб. за одну корову.



Как сообщает департамент информационной политики Свердловской области, всего на компенсацию ущерба от вспышки туберкулеза животных в Алапаевском районе выделено 42 млн руб.



По оценке областных властей, из-за заболевания забою подлежит 1,7 тыс. голов в «Путиловском» и еще 28 животных в частных подворьях. Таким образом средняя цена компенсации за одну корову составляет 24 тыс. 705 руб.



Отметим, что как следует из сайта объявления на «Авито», стоимость одной коровы в Свердловской области составляет от 50 тыс. до 80 тыс. руб.

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