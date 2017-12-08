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Продажи легковых автомобилей в России в ноябре выросли на 15%

8 декабрь 2017 (17:08)

УрБК, Москва, 08.12.2017. Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в России в ноябре 2017 года выросли на 15% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года — до 152,3 тыс. единиц. Об этом сообщает Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).

За 11 месяцев 2017 года объем реализации автомобилей в России вырос на 11,7% — до 1,43 млн штук.

«Продажи ноября с 15% роста относительно прошлого года — еще одна веха на пути восстановления российского рынка. Кумулятивные продажи за последние 11 месяцев приплюсовали 12% относительно такого же периода 2016 года. Было бы уместно вспомнить, что ровно год назад мы все еще имели кумулятивные минус 12%. Это достаточно ощутимый прогресс за короткое время. Остался один месяц до того момента, когда мы узнаем, насколько в конечном итоге хорош был прошедший год, и где находится стартовая линия 2018 года», — заявил председатель комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер.

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