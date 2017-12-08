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ЕВРАЗ подвел итоги конкурса «Лучший молодой рабочий по профессии»

УрБК, Екатеринбург, 08.12.2017. ЕВРАЗ подвел итоги традиционного конкурса «Лучший молодой рабочий по профессии». Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.



«В этом году конкурс проходил на площадке ЕВРАЗ НТМК по девяти профессиям: горновой доменной печи, подручный сталевара, вальцовщик, машинист крана, слесарь-ремонтник, слесарь контрольно-измерительных приборов и автоматики, помощник машиниста локомотива, токарь, водитель. В теоретической части участники отвечали на вопросы по профессии, экономике, охране труда. Практику выполняли в цехах ЕВРАЗ НТМК. К примеру, подручные сталевара определяли ферросплавы по внешним признакам, токари изготавливали на станках втулки, машинисты крана должны были поместить колесо на стойку с первого раза», — говорится в сообщении.



По итогам соревнования в общекомандном зачете третье место заняли работники ЕВРАЗ КГОКа, на втором — ЕВРАЗ ЗСМК, лидерами конкурса стали представители ЕВРАЗ НТМК, которые завоевали семь первых мест. В личном первенстве лучшими стали горновой доменного цеха ЕВРАЗ ЗСМК Алексей Сунцов, подручный сталевара ЕВРАЗ НТМК Максим Сальников, вальцовщик ЕВРАЗ НТМК Даниил Харласов, машинист крана ЕВРАЗ НТМК Анатолий Мельдяшов, слесарь-ремонтник Артем Азаренков, слесарь КИПиА ЕВРАЗ НТМК Сергей Данилов, помощник машиниста локомотива ЕВРАЗ НТМК Андрей Холкин, токарь ЕВРАЗ НТМК Александр Абдулкин, водитель ЕВРАЗ КГОКа Виктор Ахметзянов.



Награждение участников состоялось во Дворце культуры искусств ЕВРАЗ НТМК. Победители конкурса получили дипломы, сувениры и денежные премии.

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