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Регионам предоставили право запрещать парковку возле социально-значимых объектов
8 декабрь 2017 (15:55)
УрБК, Москва, 08.12.2017. Госдума РФ одобрила во втором чтении проект закона «Об организации дорожного движения». Об этом сообщается на сайте парламента.
Отметим, что законопроект был принят в первом чтении в декабре 2016 года. Документ стал известен благодаря норме, разрешающей регионам вводить платный въезд для транспорта в разные районы городов.
После негативной реакции общественности от этой нормы решили отказаться. Вместо этого в законопроекте появились другие положения. В частности, Заксобрания регионов РФ получили право запрещать парковку около школ, поликлиник, у спорткомплексов и стадионов, детских садов и ряда других социально-значимых объектов.
Кроме того, регионы вправе устанавливать периоды времени суток, выходные и праздничные дни, когда платные парковки, «располагающиеся на землях, находящихся в государственной или муниципальной собственности», используются бесплатно.
Отметим, что законопроект был принят в первом чтении в декабре 2016 года. Документ стал известен благодаря норме, разрешающей регионам вводить платный въезд для транспорта в разные районы городов.
После негативной реакции общественности от этой нормы решили отказаться. Вместо этого в законопроекте появились другие положения. В частности, Заксобрания регионов РФ получили право запрещать парковку около школ, поликлиник, у спорткомплексов и стадионов, детских садов и ряда других социально-значимых объектов.
Кроме того, регионы вправе устанавливать периоды времени суток, выходные и праздничные дни, когда платные парковки, «располагающиеся на землях, находящихся в государственной или муниципальной собственности», используются бесплатно.
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