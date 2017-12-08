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Регионам предоставили право запрещать парковку возле социально-значимых объектов

8 декабрь 2017 (15:55)

УрБК, Москва, 08.12.2017. Госдума РФ одобрила во втором чтении проект закона «Об организации дорожного движения». Об этом сообщается на сайте парламента.

Отметим, что законопроект был принят в первом чтении в декабре 2016 года. Документ стал известен благодаря норме, разрешающей регионам вводить платный въезд для транспорта в разные районы городов.

После негативной реакции общественности от этой нормы решили отказаться. Вместо этого в законопроекте появились другие положения. В частности, Заксобрания регионов РФ получили право запрещать парковку около школ, поликлиник, у спорткомплексов и стадионов, детских садов и ряда других социально-значимых объектов.

Кроме того, регионы вправе устанавливать периоды времени суток, выходные и праздничные дни, когда платные парковки, «располагающиеся на землях, находящихся в государственной или муниципальной собственности», используются бесплатно.

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