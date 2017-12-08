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Официальный курс долл. США снизился на 1 коп., евро — на 29 коп.

8 декабрь 2017 (15:14)

УрБК, Москва, 08.12.2017. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 9 декабря 2017 года. Курс долл. США снизился на 1 коп., до 59,28 руб., евро — на 29 коп., до 69,64 руб.

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