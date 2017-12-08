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С сельхозпредприятия «Аятское» могут взыскать более 1,6 млн рублей за загрязнение земель отходами
8 декабрь 2017 (15:03)
УрБК, Екатеринбург, 08.12.2017. С сельхозпредприятия «Аятское» в Невьянском районе могут взыскать более 1,6 млн руб. за загрязнение земель отходами. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Установлено, что ЗАО «Аятское» осуществляет складирование на почву участков, относящихся к категории земель сельскохозяйственного назначения и населенного пункта, отходов птицеводства, а именно птичьего помета.
В ходе надзорных мероприятий с привлечением специалистов контролирующих органов были изъяты образцы почвы, которые показали превышение в 10 раз предельной концентрации биологического загрязнения по индексу «бактерии группы кишечной палочки». По оценкам специалистов, в результате нарушения правил обращения с отходами птицеводства причиненный ущерб почве составил свыше 1,6 млн руб.
В целях устранения выявленных нарушений законодательства об охране окружающей среды прокуратура в Невьянский городской суд направила исковое заявление с требованиями организовать вывоз отходов птицеводства с земельных участков сельхозназначения и земель населенных пунктов. Также ведомство требует приостановить деятельность по приему и дополнительному складированию отходов производства на указанные земельные участки; взыскать с ЗАО «Аятское» в доход государства денежные средства в сумме свыше 1,6 млн руб. в счет компенсации ущерба, причиненного почве.
Кроме того, прокуратура в отношении генерального директора ЗАО «Аятское» Ирины Дубовкиной и юридического лица возбудила административные дела по статье 8.2 КоАП РФ «Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при накоплении, обезвреживании, размещении и ином обращении с отходами производства», которые находятся на рассмотрении.
Также материалы прокурорской проверки направлены в порядке статьи 37 УПК РФ в органы дознания, по результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 254 УК РФ «Загрязнение или иная порча земли вредными продуктами хозяйственной деятельности вследствие нарушения правил обращения с биологическими веществами при их хранении, повлекшее причинение вреда окружающей среде».
Установлено, что ЗАО «Аятское» осуществляет складирование на почву участков, относящихся к категории земель сельскохозяйственного назначения и населенного пункта, отходов птицеводства, а именно птичьего помета.
В ходе надзорных мероприятий с привлечением специалистов контролирующих органов были изъяты образцы почвы, которые показали превышение в 10 раз предельной концентрации биологического загрязнения по индексу «бактерии группы кишечной палочки». По оценкам специалистов, в результате нарушения правил обращения с отходами птицеводства причиненный ущерб почве составил свыше 1,6 млн руб.
В целях устранения выявленных нарушений законодательства об охране окружающей среды прокуратура в Невьянский городской суд направила исковое заявление с требованиями организовать вывоз отходов птицеводства с земельных участков сельхозназначения и земель населенных пунктов. Также ведомство требует приостановить деятельность по приему и дополнительному складированию отходов производства на указанные земельные участки; взыскать с ЗАО «Аятское» в доход государства денежные средства в сумме свыше 1,6 млн руб. в счет компенсации ущерба, причиненного почве.
Кроме того, прокуратура в отношении генерального директора ЗАО «Аятское» Ирины Дубовкиной и юридического лица возбудила административные дела по статье 8.2 КоАП РФ «Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при накоплении, обезвреживании, размещении и ином обращении с отходами производства», которые находятся на рассмотрении.
Также материалы прокурорской проверки направлены в порядке статьи 37 УПК РФ в органы дознания, по результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 254 УК РФ «Загрязнение или иная порча земли вредными продуктами хозяйственной деятельности вследствие нарушения правил обращения с биологическими веществами при их хранении, повлекшее причинение вреда окружающей среде».
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