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В Академическом районе Екатеринбурга 9 декабря состоится зимняя спартакиада
8 декабрь 2017 (13:20)
УрБК, Екатеринбург, 08.12.2017. В Академическом районе Екатеринбурга 9 декабря 2017 года состоится открытие ежегодной зимней спартакиады. В отличие от прошлых лет, этот зимний спортивный сезон в районе начнётся с гонки на коньках, сообщает пресс-служба АО «РСГ-Академическое».
Спартакиада откроется в 11.00 парадом участников на большом ледовом катке у Храма Святых Божиих строителей. В церемонии примет участие олимпийский чемпион 1984 года, заслуженный мастер спорта Игорь Малков. Жители, занявшие призовые места, получат награды и призы.
Среди участников ожидаются взрослые жители района, школьники, а также дети дошкольного возраста. Дистанция для мужчин, женщин и школьников старше 10 лет составит 400 м, для детей в возрасте до 10 лет — 100 м. На площадке организован прокат коньков и лыж.
Спортивные мероприятия будут проходить в районе весь зимний сезон. Кроме конькобежного спорта, в программу спартакиады входят гонки на лыжах и хоккей на льду.
АО «РСГ-Академическое», офис продаж:
пр. Академика Сахарова, 57.
Тел.: (343) 222-7-222.
www.akademicheskiy.org
Спартакиада откроется в 11.00 парадом участников на большом ледовом катке у Храма Святых Божиих строителей. В церемонии примет участие олимпийский чемпион 1984 года, заслуженный мастер спорта Игорь Малков. Жители, занявшие призовые места, получат награды и призы.
Среди участников ожидаются взрослые жители района, школьники, а также дети дошкольного возраста. Дистанция для мужчин, женщин и школьников старше 10 лет составит 400 м, для детей в возрасте до 10 лет — 100 м. На площадке организован прокат коньков и лыж.
Спортивные мероприятия будут проходить в районе весь зимний сезон. Кроме конькобежного спорта, в программу спартакиады входят гонки на лыжах и хоккей на льду.
АО «РСГ-Академическое», офис продаж:
пр. Академика Сахарова, 57.
Тел.: (343) 222-7-222.
www.akademicheskiy.org
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