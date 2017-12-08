В Академическом районе Екатеринбурга 9 декабря состоится зимняя спартакиада

УрБК, Екатеринбург, 08.12.2017. В Академическом районе Екатеринбурга 9 декабря 2017 года состоится открытие ежегодной зимней спартакиады. В отличие от прошлых лет, этот зимний спортивный сезон в районе начнётся с гонки на коньках, сообщает пресс-служба АО «РСГ-Академическое».Спартакиада откроется в 11.00 парадом участников на большом ледовом катке у Храма Святых Божиих строителей. В церемонии примет участие олимпийский чемпион 1984 года, заслуженный мастер спорта Игорь Малков. Жители, занявшие призовые места, получат награды и призы.Среди участников ожидаются взрослые жители района, школьники, а также дети дошкольного возраста. Дистанция для мужчин, женщин и школьников старше 10 лет составит 400 м, для детей в возрасте до 10 лет — 100 м. На площадке организован прокат коньков и лыж.Спортивные мероприятия будут проходить в районе весь зимний сезон. Кроме конькобежного спорта, в программу спартакиады входят гонки на лыжах и хоккей на льду.