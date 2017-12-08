Опубликована схема сноса недостроенной телебашни в Екатеринбурге

Изображение из проектной документации

УрБК, Екатеринбург, 08.12.2017. На портале Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области опубликовали схему сноса недостроенной телебашни в Екатеринбурге.Проект разработала магнитогорская компания «Работы взрывные специальные» по заказу Инженерно-строительного центра УГМК.Работы по демонтажу планируют проводить в два периода: подготовительный и основной. Первый включает в себя устройство демпфирующих насыпей, ликвидацию обстройки и подготовку к взрывным работам. Второй — обрушение башни, разбор завалов с вывозом отходов.«При демонтаже нижней обстройки объекта незавершенного строительства и при разделке обрушенных конструкций на габарит погрузки принят механизированный способ при помощи экскаваторов с навесным оборудованием (ковш, крашер, гидроножницы, гидромолот). Данный способ является наиболее эффективным, быстрым и безопасным ввиду отсутствия ручного труда (при условии соблюдения технологии производства работ и соблюдении техники безопасности)», — говорится в проектной документации.Напомним, в июле 2017 года было принято решение приватизировать телебашню путем создания АО «Ледовая арена», 60% акций которого принадлежат УГМК-холдингу, а 40% — министерству госимущества региона. После этого появилась информация о том, что телебашня в скором времени будет снесена. На ее месте планируют построить спортивный комплекс.