В Академическом районе Екатеринбурга стартовали продажи квартир в новом доме на набережной

УрБК, Екатеринбург, 07.12.2017. В Академическом районе Екатеринбурга начались продажи квартир по цене от 1,5 млн руб. во втором доме нового квартала на набережной. Об этом сообщает пресс-служба АО «РСГ-Академическое».«Даже небольшая по площади, но своя, отдельная квартира по разумной цене в текущей нестабильной экономической ситуации — это возможность для очень многих решить жилищный вопрос. В новом доме предусматрен широкий выбор, включая студии, квартиры средних метражей, традиционные и европланировки», — отмечают в дирекции по продажам и маркетингу АО «РСГ-Академическое».Новый дом квартала на набережной разместится неподалеку от пересечения пр. А. Сахарова и ул. Рябинина, рядом — ТЦ «Лента» и многоэтажный надземный паркинг. В квартале запланировано строительство школы со стадионом, двух детских садов, велодорожек, площадок для отдыха. Набережная свяжет квартал с будущим административным центром района и Преображенским парком.Для покупки квартиры предусмотрены удобные способы оплаты. Среди них — скидка при 100%-й оплате, беспроцентная рассрочка и отсрочка платежа на срок от 9 до 12 месяцев. Подробную информацию об ассортименте, условиях покупки и выгодных эксклюзивных программах кредитования от ведущих российских банков можно получить в отделе продаж компании.