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В Академическом районе Екатеринбурга стартовали продажи квартир в новом доме на набережной
7 декабрь 2017 (16:41)
УрБК, Екатеринбург, 07.12.2017. В Академическом районе Екатеринбурга начались продажи квартир по цене от 1,5 млн руб. во втором доме нового квартала на набережной. Об этом сообщает пресс-служба АО «РСГ-Академическое».
«Даже небольшая по площади, но своя, отдельная квартира по разумной цене в текущей нестабильной экономической ситуации — это возможность для очень многих решить жилищный вопрос. В новом доме предусматрен широкий выбор, включая студии, квартиры средних метражей, традиционные и европланировки», — отмечают в дирекции по продажам и маркетингу АО «РСГ-Академическое».
Новый дом квартала на набережной разместится неподалеку от пересечения пр. А. Сахарова и ул. Рябинина, рядом — ТЦ «Лента» и многоэтажный надземный паркинг. В квартале запланировано строительство школы со стадионом, двух детских садов, велодорожек, площадок для отдыха. Набережная свяжет квартал с будущим административным центром района и Преображенским парком.
Для покупки квартиры предусмотрены удобные способы оплаты. Среди них — скидка при 100%-й оплате, беспроцентная рассрочка и отсрочка платежа на срок от 9 до 12 месяцев. Подробную информацию об ассортименте, условиях покупки и выгодных эксклюзивных программах кредитования от ведущих российских банков можно получить в отделе продаж компании.
АО «РСГ-Академическое», офис продаж:
пр. Академика Сахарова, 57.
Тел.: (343) 222-7-222.
www.akademicheskiy.org
«Даже небольшая по площади, но своя, отдельная квартира по разумной цене в текущей нестабильной экономической ситуации — это возможность для очень многих решить жилищный вопрос. В новом доме предусматрен широкий выбор, включая студии, квартиры средних метражей, традиционные и европланировки», — отмечают в дирекции по продажам и маркетингу АО «РСГ-Академическое».
Новый дом квартала на набережной разместится неподалеку от пересечения пр. А. Сахарова и ул. Рябинина, рядом — ТЦ «Лента» и многоэтажный надземный паркинг. В квартале запланировано строительство школы со стадионом, двух детских садов, велодорожек, площадок для отдыха. Набережная свяжет квартал с будущим административным центром района и Преображенским парком.
Для покупки квартиры предусмотрены удобные способы оплаты. Среди них — скидка при 100%-й оплате, беспроцентная рассрочка и отсрочка платежа на срок от 9 до 12 месяцев. Подробную информацию об ассортименте, условиях покупки и выгодных эксклюзивных программах кредитования от ведущих российских банков можно получить в отделе продаж компании.
АО «РСГ-Академическое», офис продаж:
пр. Академика Сахарова, 57.
Тел.: (343) 222-7-222.
www.akademicheskiy.org
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