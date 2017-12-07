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В топ-200 первого национального рейтинга вузов вошли только 13 российских

УрБК, Москва, 07.12.2017. Только 13 российских вузов вошли в топ-200 первого национального рейтинга «Три миссии университета», который будет представлен 11 декабря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ректора Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Виктора Садовничего на заседании правления Российского союза ректоров.



«В пилотный рейтинг вошло 200 университетов из 39 стран. Из России в него вошли 13 вузов. Работа по рейтингу завершена, результаты будут опубликованы 11 декабря», — сказал В. Садовничий, подчеркнув, что перечень лучших университетов составлен объективно.



«За объективность мы отвечаем, это дело нашей совести», — подчеркнул ректор МГУ.



В 2014 году президент РФ Владимир Путин дал поручение создать национальный рейтинг вузов. Его задача — показать обществу и самим университетам состояние дел в вузе по каждому направлению его деятельности. 2 ноября 2016 года Садовничий объявил о начале работы Московского международного рейтинга университетов «Три миссии университета». Учредители проекта — Российский союз ректоров и Российская академия наук.

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