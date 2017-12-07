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Российский союз автостраховщиков надеется на введение отсрочки активации электронного ОСАГО

УрБК, Москва, 07.12.2017. Российский союз автостраховщиков (РСА) рассчитывает, что с 1 января 2018 года электронные полисы ОСАГО начнут вступать в силу через 1-3 дня после продажи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление исполнительного директора РСА Евгения Уфимцева.



«Мы обратились, надеемся, что Центральный банк с 1 января 2018 года сделает указание, в котором будет так называемая временная франшиза — чтобы полис электронный начинал действовать не сразу, а через день или через трое суток после его оформления», — сказал он.



«Человек ездит без полиса, происходит ДТП, он на своем смартфоне или другом гаджете оформляет полис ОСАГО, ждет 30 минут, час и заявляет о ДТП», — рассказал Е. Уфимцев. Такую практику в ЦБ ранее расценивали как мошенничество.



В июле ЦБ опубликовал проект указания, которое предусматривает активацию электронного полиса ОСАГО не менее чем через 72 часа после продажи. Дискуссия о временном промежутке пока не закончена, обсуждается срок от 1 до 3 дней, сообщал 4 декабря журналистам директор департамента страхового рынка РФ Игорь Жук. По его словам, вводить подобную отсрочку для бумажных полисов не планируется — он начинает действовать с момента оплаты.

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