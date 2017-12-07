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Авиакомпания Azur Air задержала рейс Пхукет — Екатеринбург на 4 часа

УрБК, Екатеринбург, 07.12.2017. Авиакомпания Azur Air задержала вылет из Екатеринбурга в Пхукет на 4 часа. Соответствующая информация размещена на онлайн-табло аэропорта Кольцово.



Рейс ZF-9634 авиакомпании Azur Air должен был прилететь из Пхукета в 18.20, но пассажирам сообщили о задержке. Самолет из Таиланда прибудет в уральскую столицу только в 22.30 по местному времени.

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