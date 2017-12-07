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ЕВРАЗ получил сертификат TSI на новые европейские рельсовые профили

УрБК, Екатеринбург, 07.12.2017. ЕВРАЗ ЗСМК получил сертификат TSI на профили европейского стандарта 54E4 и 49Е5. Документ дает право поставлять рельсы данного типа в Европу и использовать их на высокоскоростных магистралях и путях общего назначения, сообщает региональный центр корпоративных отношений «Сибирь».



Рельсы 54Е4 и 49Е5 предназначены для звеньевого и бесстыкового пути железных дорог и для производства стрелочных переводов. Это легкие профили, которые используются для городского транспорта, метрополитенов и подъездных путей.



«Профили 54Е4 и 49Е5 освоены в рамках сотрудничества с компанией Deutsche Bahn, это дает ЕВРАЗу право участвовать в тендерах на поставки продукции», — отметил управляющий директор ЕВРАЗ ЗСМК Алексей Юрьев.



Также комбинат подтвердил действие сертификата TSI на освоенные ранее европейские профили 60Е1 и 60Е2.



На сегодняшний день ЕВРАЗ ЗСМК освоил свыше 10 экспортных профилей по европейскому и американскому стандартам. Рельсы ЕВРАЗа поставляются более чем в 20 стран мира — Бразилию, Индию, Египет, Тайвань, Пакистан, Саудовскую Аравию, Индонезию, Малайзию, Алжир и другие.

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