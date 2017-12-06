Новости дня
Правительство РФ запретило госкомпаниям переводить субсидии на депозиты
6 декабрь 2017 (11:25)
УрБК, Москва, 06.12.2017. Правительство РФ утвердило правила субсидирования государственных компаний. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно нововведениям, госкомпании не смогут перечислять полученные из бюджета субсидии на депозиты, в уставной капитал других компаний или переводить их в иностранную валюту. В последнем случае исключение возможно только при закупке импортного оборудования.
Под ограничения правительства РФ в первую очередь попадают такие госкомпании, как «Ростех», «Роскомос» и «Автодор».
Документ в первую очередь направлен против побочного дохода, который указанные организации получали прежде с процентов, полученных с депозитов. На это ранее неоднократно указывал Минфин РФ.
Согласно нововведениям, госкомпании не смогут перечислять полученные из бюджета субсидии на депозиты, в уставной капитал других компаний или переводить их в иностранную валюту. В последнем случае исключение возможно только при закупке импортного оборудования.
Под ограничения правительства РФ в первую очередь попадают такие госкомпании, как «Ростех», «Роскомос» и «Автодор».
Документ в первую очередь направлен против побочного дохода, который указанные организации получали прежде с процентов, полученных с депозитов. На это ранее неоднократно указывал Минфин РФ.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Функции по осуществлению госзакупок в РФ передали Минфину
- Минюст предлагает привлекать к работе в госкомпаниях осужденных граждан
- Росимущество предписало госкомпаниям снизить операционные расходы как минимум на 10%
- Правительство РФ запретило предоставлять Wi-Fi в публичных местах без предъявления паспорта
- Правительство РФ компенсирует сельхозпроизводителям до 15% от стоимости техники
Loading...