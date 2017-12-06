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Правительство РФ запретило госкомпаниям переводить субсидии на депозиты

УрБК, Москва, 06.12.2017. Правительство РФ утвердило правила субсидирования государственных компаний. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.



Согласно нововведениям, госкомпании не смогут перечислять полученные из бюджета субсидии на депозиты, в уставной капитал других компаний или переводить их в иностранную валюту. В последнем случае исключение возможно только при закупке импортного оборудования.



Под ограничения правительства РФ в первую очередь попадают такие госкомпании, как «Ростех», «Роскомос» и «Автодор».



Документ в первую очередь направлен против побочного дохода, который указанные организации получали прежде с процентов, полученных с депозитов. На это ранее неоднократно указывал Минфин РФ.

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