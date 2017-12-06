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Правительство РФ запретило госкомпаниям переводить субсидии на депозиты

6 декабрь 2017 (11:25)

УрБК, Москва, 06.12.2017. Правительство РФ утвердило правила субсидирования государственных компаний. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно нововведениям, госкомпании не смогут перечислять полученные из бюджета субсидии на депозиты, в уставной капитал других компаний или переводить их в иностранную валюту. В последнем случае исключение возможно только при закупке импортного оборудования.

Под ограничения правительства РФ в первую очередь попадают такие госкомпании, как «Ростех», «Роскомос» и «Автодор».

Документ в первую очередь направлен против побочного дохода, который указанные организации получали прежде с процентов, полученных с депозитов. На это ранее неоднократно указывал Минфин РФ.

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