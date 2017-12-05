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Частные компании запросили 90% выручки за обслуживание платных парковок в Екатеринбурге
5 декабрь 2017 (14:10)
УрБК, Екатеринбург, 05.12.2017. Администрация Екатеринбурга в течение года не может договориться с частными компаниями о передаче на их обслуживание платного парковочного пространства. Об этом на заседании Екатеринбургской городской думы сказал председатель комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети Игорь Федотов.
Платные парковки планируется передать частным компаниям на условиях концессионного соглашения. Подрядчик должен взять на себя обслуживание паркоматов, уборку парковочного пространства. Также компании заверили, что возьмут на себя решение проблемы с взысканием штрафов с нарушителей.
«Мы не можем достигнуть договоренности с компаниями по ряду параметров. В частности, по экономике процесса. Они предлагают себе 90%, администрации города — 10%», — пояснил И. Федотов.
Депутаты Екатеринбургской городской думы, в свою очередь, посоветовали представителю горадминистрации решить проблемы с собираемостью платежей из-за конфликта с ГИБДД. В текущем году муниципалитет получает с платных парковок по 8 млн руб. в месяц при ожидаемых 16 млн руб. По словам И. Федотова, ГИБДД в ответ на заявки горадминистрации подписывает только один штраф из пяти.
Платные парковки планируется передать частным компаниям на условиях концессионного соглашения. Подрядчик должен взять на себя обслуживание паркоматов, уборку парковочного пространства. Также компании заверили, что возьмут на себя решение проблемы с взысканием штрафов с нарушителей.
«Мы не можем достигнуть договоренности с компаниями по ряду параметров. В частности, по экономике процесса. Они предлагают себе 90%, администрации города — 10%», — пояснил И. Федотов.
Депутаты Екатеринбургской городской думы, в свою очередь, посоветовали представителю горадминистрации решить проблемы с собираемостью платежей из-за конфликта с ГИБДД. В текущем году муниципалитет получает с платных парковок по 8 млн руб. в месяц при ожидаемых 16 млн руб. По словам И. Федотова, ГИБДД в ответ на заявки горадминистрации подписывает только один штраф из пяти.
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