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Свердловским аграриям увеличат субсидии по закупу молока на 30 копеек за литр
5 декабрь 2017 (13:57)
УрБК, Екатеринбург, 05.12.2017. В проект бюджета Свердловской области на 2018 год внесены изменения об увеличении субсидии за произведенное молоко на 30 коп. за 1 л, сообщает департамент информационной политики региона.
Об увеличении размера субсидий сказал глава региона Евгений Куйвашев на встрече с министром АПК и продовольствия области Дмитрием Дегтяревым.
В настоящее время свердловские животноводы получают господдержку в размере 3 руб. на литр произведенного молока, в северных районах — 3,5 руб.
По оценке Д. Дегтярева, к концу 2017 года производство продукции сельского хозяйства планируется довести до 79 млрд руб. (в 2016 году было 76,5 млрд руб.).
Об увеличении размера субсидий сказал глава региона Евгений Куйвашев на встрече с министром АПК и продовольствия области Дмитрием Дегтяревым.
В настоящее время свердловские животноводы получают господдержку в размере 3 руб. на литр произведенного молока, в северных районах — 3,5 руб.
По оценке Д. Дегтярева, к концу 2017 года производство продукции сельского хозяйства планируется довести до 79 млрд руб. (в 2016 году было 76,5 млрд руб.).
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