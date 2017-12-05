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Свердловским аграриям увеличат субсидии по закупу молока на 30 копеек за литр

УрБК, Екатеринбург, 05.12.2017. В проект бюджета Свердловской области на 2018 год внесены изменения об увеличении субсидии за произведенное молоко на 30 коп. за 1 л, сообщает департамент информационной политики региона.



Об увеличении размера субсидий сказал глава региона Евгений Куйвашев на встрече с министром АПК и продовольствия области Дмитрием Дегтяревым.



В настоящее время свердловские животноводы получают господдержку в размере 3 руб. на литр произведенного молока, в северных районах — 3,5 руб.



По оценке Д. Дегтярева, к концу 2017 года производство продукции сельского хозяйства планируется довести до 79 млрд руб. (в 2016 году было 76,5 млрд руб.).

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