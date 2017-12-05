Новости дня

Екатеринбургская гордума одобрила проект городского бюджета на 2018 год

УрБК, Екатеринбург, 05.12.2017. Екатеринбургская городская дума приняла проект бюджета города на 2018 год и плановый период 2019-2020 года.



Главный финансовый документ города представила замглавы департамента финансов горадминистрации Анна Турунцева. По ее словам, общий объем доходов на 2018 год запланирован на уровне 36 млрд 530 млн руб., на 2019 год — 34 млрд 656 млн руб., на 2020 год — 35 млрд 606 млн руб.



Расходы городской казны на 2018 год запланированы на уровне 37 млрд 417 млн руб., на 2019 год — 35 млрд 465 млн руб., на 2020 год — 36 млрд 350 млн руб. Дефицит бюджета Екатеринбурга в 2018 году прогнозируется на уровне 886 млн руб. (4,7% от объема дохода), в 2019 году — 809 млн руб. (4,2%), в 2020 году — 744 млн руб. (3,7%).



Как следует из доклада, большая часть расходов — это текущие траты и социально ориентированные статьи.



«Я понимаю, что есть необходимые расходы, а сколько у нас на бюджет развития? Я имею в виду не на поддержание штанов, а на что-то новое», — спросил депутат Константин Киселев.



Анна Турунцева в ответ указала, что для инвестиций в бюджете заложено не более 2 млрд руб. Представитель горадминистрации выразила надежду, что эта сумма может увеличиться за счет поступлений из федерального бюджета.



«Это бюджет стагнации, это не бюджет развития. 2 млрд руб. — это в принципе ни о чем. Мы не создали ни одного нового объекта на свои деньги, а потратили их на содержание уже существующих. В этом смысле 2 млрд руб. — это слезы. Мне непонятно, почему в этом бюджете не предпринято решений запроектировать какие-то новые объекты», — прокомментировал К. Кисилев ответ А. Турунцевой.



Депутат Александр Косинцев, в свою очередь, обратил внимание на быстрые изменения в планировании бюджета. За десять минут до рассмотрения документа депутаты приняли изменения в прогнозы по доходам и расходам, которые представила А. Турунцева.



Несмотря на возражения ряда депутатов, большинство народных избранников проголосовали за принятие проекта бюджета.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: