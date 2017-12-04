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Суд рассмотрит иск об отмене документа, препятствующего строительству сурьмяного завода в Асбесте

УрБК, Екатеринбург, 04.12.2017. Свердловской областной суд назначил дату предварительного заседания по иску ООО «Гросс» (связано с «Национальной сурьмяной компанией» Игоря Ротенберга), оспаривающему правила землепользования и застройки г. Асбеста. Об этом сообщается в материалах арбитража.



Как следует из карточки дела, исковое заявление зарегистрировано судом 30 ноября 2017 года. Предварительное заседание по делу состоится 26 декабря. Ответчиком выступает администрация Асбестовского городского округа.



Напомним, оспариваемый документ, принятый думой Асбеста, препятствует строительству предприятия по переработке сурьмяного концентрата на территории бывшего Асбестовского завода металлоконструкций из-за высокого класса опасности будущего производства.



Изначально «Национальная сурьмяная компания» планировала построить предприятие в Дегтярске, однако после массовых протестов жителей выбрала другую площадку. В свою очередь, гордума Асбеста предприняла меры по противодействию реализации указанного проекта.

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