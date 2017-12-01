«Обедневшие» корпоративы

Компании Екатеринбурга сегодня активно решают вопросы, касающиеся расходов на новогодние корпоративы, а также форматов их проведения. По словам экспертов, подавляющее большинство фирм продолжают экономить и отказываются от аренды банкетных залов в ресторанах в пользу недорогих площадей или даже собственных помещений. При этом из праздничной программы заказывают только самое необходимое и стараются уложиться в минимальное время.Как отмечает генеральный директор компании «Ресторан» Олег Ананьев (среди его проектов — «Труффальдино», Le Bourg, «Швейк», «Вечера на хуторе»), в этом году корпоративы могут оказаться еще «беднее», чем год назад. Полномасштабные мероприятия заказывают единицы — в основном это организации федерального уровня, работающие также в уральской столице.«Падение благосостояния, финансовых показателей продолжается, компании выбирают традиционные форматы и недорогие заведения, куда можно прийти со своей едой и выпивкой. Ресторанами в основном только интересуются, заказывают редко, хотя цены мы не поднимали. Программу предпочитают короткую, без артистов. Многие организуют праздник своими силами на собственных площадях, некоторые и вовсе отказались от корпоративов, выбрав семейный отдых», — рассказал Олег Ананьев.Впрочем, по словам операционного директора сети ресторанов «PLOV project» Руслана Мухаметшина, в уральской столице сформировалась определенная категория достаточно успешных средних компаний. Они создают стабильный спрос на небольшие банкеты — без особого шика, с бюджетом на уровне прошлого года.Что касается организации праздников, Олег Ананьев отмечает, что в этом году расценки на услуги по оформлению залов и работу ведущих к праздничным датам существенно возросли: они превышают прошлогодние примерно на 20%. Поэтому рестораторам приходится решать эти вопросы силами самих заведений.В свою очередь, event-агентства Екатеринбурга отрицают столь существенный рост цен на рынке. По их словам, подобную политику позволяют себе только компании, которые надеются заработать не за счет объема спроса, а за счет нескольких крупных заказов.«Компании проводят разную политику: одни стараются привлечь новых клиентов и тратят большие суммы на рекламу, соответственно, они вынуждены поднимать цены. Но основные игроки предпочитают ориентироваться на постоянных партнеров, для них такое удорожание услуг смысла не имеет. В частности, к нам 90% заказчиков приходят из года в год, и цены мы повышаем только на уровень инфляции», — рассказали в компании «МегаШоу».В агентстве также отметили, что наибольшим спросом пользуются в этом году мероприятия среднего ценового сегмента стоимостью от 30 до 50 тыс. руб. Они включают ведущего с развлекательной программой, DJ, Деда Мороза и Снегурочку, музыкальное сопровождение. На дополнительные услуги, такие как приглашение артистов, оригинальное оформление, пиротехника, по-прежнему денег не хватает.Тем не менее организаторы праздников оценивают ситуацию с заказами корпоративов как более стабильную, чем год назад.«Компании научились экономить, заранее предусмотрели расходы на праздники: на сегодняшний день у нас две недели перед Новым годом полностью расписаны, причем с октября. Заказывают основной «костяк» услуг — на большее мало кто решается. Средняя стоимость заказа — 20-25 тыс. руб. Пожалуй, прошлогодние корпоративы были даже дешевле», — пояснили в event-агентстве «Фишка».Также следует отметить, что по-прежнему пользуются популярностью у екатеринбуржцев недорогие активные развлечения. Так, в РЦ «Луна» отметили, что наиболее высокий спрос при заказе фирмами мероприятий для сотрудников — на боулинг и караоке. При этом объем заказов остается на прошлогоднем уровне.Таким образом, новогодние корпоративы в Екатеринбурге в большинстве своем будут в этом году камерными и недорогими. Во многих организациях сотрудникам придется либо участвовать в расходах на праздники, либо полностью брать их на себя. В связи с этим наиболее уверены в будущей выручке сегодня заведения общепита, развлекательные центры и event-агентства, ориентирующиеся на средний и ниже среднего ценовые сегменты.