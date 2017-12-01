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Дело о поджоге ККТ «Космос» в Екатеринбурге рассмотрят 15 декабря

УрБК, Екатеринбург, 01.12.2017. Железнодорожный районный суд Екатеринбурга назначил рассмотрение уголовного дела о поджоге киноконцертного театра «Космос» на 15 декабря 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба суда.



Судебное заседание пройдет в закрытом режиме. Обвиняемому в поджоге Денису Мурашову срок заключения под стражей по решению суда продлен до 9 января 2018 года.



По версии следствия, 4 сентября 2017 года около 05.40 по местному времени Денис Мурашов, управляя автомобилем «УАЗ», въехал во входную группу ЕМУП «Киноконцертный театр «Космос», повредив ее конструкции. В салоне автомобиля «УАЗ» находились три газовых баллона объемом 50 литров каждый, сухие дрова, кабель длиной не менее трех метров, не менее трех покрышек от автомобильных колес, две бочки, заполненные бензином не менее 100 л каждая, а также баллон газа пропан объемом 20 л.



Возгорание автомобиля «УАЗ» повлекло за собой распространение огня на входную группу ККТ «Космос». В результате произошел пожар, от которого конструкции пришли в полную негодность, то есть были уничтожены, в связи с чем ЕМУП причинен значительный материальный ущерб на сумму свыше 19,2 млн руб.



Уголовное дело было возбуждено по части 2 статьи 167 УК РФ «Умышленное уничтожение чужого имущества, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога».

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