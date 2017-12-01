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Власти Екатеринбурга отказались оплачивать «Атомстройкомплексу» полную стоимость дорожного ремонта

УрБК, Екатеринбург, 01.12.2017. Администрация Екатеринбурга отказалась выплачивать НП «Атомстройкомплекс» полную стоимость ремонта проспекта Ленина.



Как сообщает пресс-служба администрации города, подрядчик получит деньги только за «качественные работы».



«Служба заказчика сейчас определяет, какие работы выполнены качественно, а какие требуют переделки», — заявили в пресс-службе горадминистрации.



Изначальная стоимость проведения всех работ по благоустройству проспекта Ленина составляла 389 млн руб.

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