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Власти Екатеринбурга отказались оплачивать «Атомстройкомплексу» полную стоимость дорожного ремонта
1 декабрь 2017 (11:06)
УрБК, Екатеринбург, 01.12.2017. Администрация Екатеринбурга отказалась выплачивать НП «Атомстройкомплекс» полную стоимость ремонта проспекта Ленина.
Как сообщает пресс-служба администрации города, подрядчик получит деньги только за «качественные работы».
«Служба заказчика сейчас определяет, какие работы выполнены качественно, а какие требуют переделки», — заявили в пресс-службе горадминистрации.
Изначальная стоимость проведения всех работ по благоустройству проспекта Ленина составляла 389 млн руб.
Как сообщает пресс-служба администрации города, подрядчик получит деньги только за «качественные работы».
«Служба заказчика сейчас определяет, какие работы выполнены качественно, а какие требуют переделки», — заявили в пресс-службе горадминистрации.
Изначальная стоимость проведения всех работ по благоустройству проспекта Ленина составляла 389 млн руб.
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