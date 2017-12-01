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Вступили в силу новые требования ЦБ РФ к резервам банков с базовой лицензией

УрБК, Москва, 01.12.2017. Банк России с 1 декабря 2017 года установил дифференцированные резервные требования для банков с базовой и универсальной лицензией. Об этом сообщает «Прайм».



Нормативы обязательных резервов для банков с базовой лицензией по долгосрочным обязательствам перед юрлицами-нерезидентами составят 5% в рублях и 7% в иностранной валюте; по обязательствам перед физлицами — 1% и 6% соответственно; по иным обязательствам кредитных организаций — 1% и 7%.



Коэффициент усреднения обязательных резервов, применяемый для расчета усредненной величины обязательных резервов, установлен для банков с базовой лицензией на уровне 0,8. Новые нормативы применяются, начиная с регулирования размера обязательных резервов банков за декабрь текущего года.



Для банков с универсальной лицензией и небанковских кредитных организаций нормативы обязательных резервов остаются на действующем одинаковом уровне: по долгосрочным обязательствам перед юрлицами-нерезидентами — 5% в рублях и 7% в иностранной валюте; по обязательствам перед физлицами — 5% и 6% соответственно; по иным обязательствам кредитных организаций — 5% и 7%.



Пропорциональное регулирование, на которое планирует перейти ЦБ, предусматривает с 1 января 2018 года разделение кредитных организаций на банки с универсальной и базовой лицензией в зависимости от размера их капитала — от 300 млн руб. для базовой лицензии и от 1 млрд руб. — для универсальной.



Зампред ЦБ РФ Василий Поздышев сообщал ранее, что около 200 банков будут стоять перед выбором — повышать капитал и становиться банком с универсальной лицензией либо стать банком с базовой лицензией.

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