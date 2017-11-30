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Оборот розничной торговли в УрФО в январе-сентябре сократился на 2,5%

УрБК, Екатеринбург, 30.11.2017. Оборот розничной торговли в Уральском федеральном округе (УрФО) январе-сентябре 2017 года составил 1 трлн 848 млрд руб., что на 2,5% ниже уровня аналогичного периода прошлого года (в товарной массе). Об этом сообщает Свердловскстат.



Лидирующие позиции по объему оборота розничной торговли заняли Свердловская и Челябинская области, доля которых составляет 42,3% и 19,3% соответственно.



В расчете на душу населения в округе было реализовано товаров на 149,9 тыс. руб. (в среднем по России — на 147 тыс. руб.). Наибольшая величина этого показателя зафиксирована в Свердловской области — 180,7 тыс. руб. на душу населения.

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