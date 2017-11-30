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Больше половины россиян готовы получать медицинские услуги дистанционно

УрБК, Москва, 30.11.2017. Получать медицинские услуги дистанционно в той или иной форме готовы до 61% россиян. Об этом свидетельствуют данные всероссийского опроса населения, проведенного Аналитическим центром НАФИ в партнерстве с компанией «Телемед» в сентябре 2017 года.



При этом большинство респондентов (67%) впервые в ходе опроса услышали о недавно принятом в России законе о телемедицине. Наиболее осведомлены об этом направлении люди в возрасте от 45 до 54 лет: треть из них (30%) что-то слышали о новых технологиях.



Среди форм телемедицины наиболее интересными для россиян оказались: дистанционное получение медицинской справки (44% опрошенных), экстренная дистанционная медицинская консультация (39%) и дистанционная выписка рецептов на лекарство (38%).



Среди респондентов большинство (77%) оценили свое здоровье как крепкое или нормальное. Каждый пятый (23%) отмечает наличие серьезных заболеваний, в том числе инвалидности, или частых болезней. Оценка своего здоровья закономерно ухудшается с возрастом респондентов и не зависит от гендерного признака, отмечают аналитики. Респонденты с высоким уровнем дохода (от 23 тыс. руб. на человека в семье) чаще называют свое здоровье крепким или нормальным (88% от опрошенных в группе).



Частота обращений к врачу также взаимосвязана с возрастом: более половины молодых людей от 18 до 34 лет (57%) обращаются за медпомощью раз в год и реже, большинство респондентов среднего возраста (от 35 до 54 лет) делают это раз в полгода и реже (78%), а большинство людей старше 55 лет — раз в полгода и чаще (71%).

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