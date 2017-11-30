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Индексация пенсий в 2018 году запланирована с учетом прогноза по инфляции на уровне 3%

УрБК, Москва, 30.11.2017. Размер индексации пенсий в России в 2018 году запланирован с учетом прогноза инфляции на уровне 3%. Об этом глава правительства РФ Дмитрий Медведев рассказал во время интервью с участием представителей федеральных телеканалов.



По его словам, при существующем прогнозе размер индексации должен быть выше уровня инфляции. Д. Медведев уточнил, что увеличение пенсии запланировано на 3,7%.



«Индексация, будет явно выше, чем инфляция, потому что инфляция будет ниже 3%», — считает глава кабмина.

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