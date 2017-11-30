Новости дня
«Уральские авиалинии» предлагают авиабилеты в Красноярск от 1,5 тыс. рублей
30 ноябрь 2017 (13:44)
УрБК, Екатеринбург, 30.11.2017. Авиакомпания «Уральские авиалинии» приглашает купить авиабилеты в Красноярск от 1 тыс. 500 руб.: в стоимость входят ручная кладь, багаж и завтрак. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.
Регулярный прямой рейс Екатеринбург — Красноярск выполняется дважды в неделю: по понедельникам и средам, обратный рейс — по средам и пятницам. Для участников программы «Крылья» есть дополнительная скидка в виде приветственных бонусов в размере 500 руб.
«Красноярск — старинный сибирский город с развитой промышленностью. Город знаменит памятниками архитектуры, заповедниками и монументальными постройками: Часовня Параскевы Пятницы, Свято-Покровский кафедральный собор, причудливые скалы Столбы, Красноярская ГЭС и железнодорожный мост через реку Енисей. Среди прочих достопримечательностей стоит отметить Дом Цукермана — памятник деревянного зодчества, похожий на готический собор в миниатюре, Музей-усадьбу знаменитого русского художника В. И. Сурикова, набережную Енисея и многое другое», — рассказали в пресс-службе.
Билеты в Красноярск можно приобрести на www.uralairlines.com, в мобильном приложении Uralairlines.ru, по звонку в call-центр на номер 8-800-7700-262 или в любой авиакассе.
Регулярный прямой рейс Екатеринбург — Красноярск выполняется дважды в неделю: по понедельникам и средам, обратный рейс — по средам и пятницам. Для участников программы «Крылья» есть дополнительная скидка в виде приветственных бонусов в размере 500 руб.
«Красноярск — старинный сибирский город с развитой промышленностью. Город знаменит памятниками архитектуры, заповедниками и монументальными постройками: Часовня Параскевы Пятницы, Свято-Покровский кафедральный собор, причудливые скалы Столбы, Красноярская ГЭС и железнодорожный мост через реку Енисей. Среди прочих достопримечательностей стоит отметить Дом Цукермана — памятник деревянного зодчества, похожий на готический собор в миниатюре, Музей-усадьбу знаменитого русского художника В. И. Сурикова, набережную Енисея и многое другое», — рассказали в пресс-службе.
Билеты в Красноярск можно приобрести на www.uralairlines.com, в мобильном приложении Uralairlines.ru, по звонку в call-центр на номер 8-800-7700-262 или в любой авиакассе.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- «Уральские авиалинии» возобновляют рейс «Екатеринбург — Красноярск»
- «Уральские авиалинии» возобновляют рейс «Улан-Удэ — Москва»
- «Уральские авиалинии» запустили сразу три новых рейса из Кемерово
- «Уральские авиалинии» открывают новый регулярный рейс Новосибирск — Шанхай
- ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии» заявило о введении специальных тарифов на полеты по маршруту Екатеринбург — Красноярск — Екатеринбург
Loading...