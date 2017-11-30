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Доходность НПФ за 9 месяцев оказалась вдвое выше уровня инфляции
30 ноябрь 2017 (10:42)
УрБК, Москва, 30.11.2017. Доходность российских негосударственных пенсионных фондов (НПФ) в январе-сентябре 2017 года составила 4,6%, что вдвое превышает уровень инфляции за этот период. Об этом говорится в сообщении Банка России.
«Доходность НПФ от инвестирования пенсионных накоплений за девять месяцев составила 4,6% годовых, от размещения пенсионных резервов превысила 4,9% годовых и обогнала инфляцию за этот период, которая составила 2,2% годовых», — говорится в сообщении.
Объем пенсионных накоплений НПФ увеличился в III квартале на 0,5%, до 2,41 трлн руб., а объем пенсионных резервов — на 0,3%, до 1,13 трлн руб.
«Доходность НПФ от инвестирования пенсионных накоплений за девять месяцев составила 4,6% годовых, от размещения пенсионных резервов превысила 4,9% годовых и обогнала инфляцию за этот период, которая составила 2,2% годовых», — говорится в сообщении.
Объем пенсионных накоплений НПФ увеличился в III квартале на 0,5%, до 2,41 трлн руб., а объем пенсионных резервов — на 0,3%, до 1,13 трлн руб.
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