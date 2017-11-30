Новости дня

Минфин разместил ОФЗ двух серий на 26,2 млрд рублей

УрБК, Москва, 30.11.2017. Минфин РФ на аукционе 29 ноября 2017 года в полном объеме разместил облигации федерального займа (ОФЗ) двух серий на 26,192 млрд руб. при совокупном спросе в 62,102 млрд руб. Об этом сообщает «Прайм».



На первом аукционе министерство разместило ОФЗ серии 26222 с погашением в октябре 2024 года на 16,192 млрд руб. Цена отсечения составила 98,56% от номинала, доходность по цене отсечения — 7,5% годовых. Средневзвешенная цена составила 98,6532% от номинала, средневзвешенная доходность — 7,49% годовых. Спрос — 42,624 млрд руб.



На втором аукционе Минфин разместил ОФЗ серии 26212 с погашением в январе 2028 года на 10 млрд руб. Цена отсечения составила 96,82% от номинала, доходность по цене отсечения — 7,64% годовых. Средневзвешенная цена составила 96,9168% от номинала, средневзвешенная доходность —7,63% годовых. Спрос — 19,478 млрд руб.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: