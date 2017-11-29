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Мошенники распространяют фиктивные приложения «Сбербанк Онлайн» для Android

УрБК, Москва, 29.11.2017. Сбербанк столкнулся с проблемой распространения фиктивных приложений «Сбербанк Онлайн» для Android. Об этом сообщили RNS в банке.



Ранее Group-IB сообщила о трояне-хамелеоне, который маскируется под Android-приложения российских банков.



«Нам известно о проблеме фиктивных мобильных банковских приложений. И мы как крупнейший банк, конечно, тоже с ней сталкивались», — сообщили в пресс-службе Сбербанка.



«Дело в том, что система Android позволяет пользователям устанавливать приложения не только из официальных магазинов, но и из других источников, этим и пользуются мошенники. Они создают приложения, схожие с официальными приложениями банков, и с помощью различных уловок, например, что это новая версия с дополнительными возможностями, и агитируют пользователей скачивать их. Как только человек загрузит такое приложение и введет свои данные, их получат злоумышленники. В данном случае очень важно и ответственное отношение пользователей», — указали в Сбербанке.



Сбербанк рекомендует клиентам скачивать приложения только с официальных ресурсов, защищать свои устройства и внимательно проверять права на доступ к данным, которые запрашивает приложение.

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