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В Новоуральске будут судить местного жителя за сообщение о минировании моста

УрБК, Екатеринбург, 29.11.2017. В Новоуральске будут судить местного жителя, обвиняемого по части 1 статьи 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, создающем опасность гибели людей, причинение значительного имущественного ущерба и наступление иных общественно опасных последствий».



Органами дознания мужчине вменяется то, что 23 августа 2017 года около 20.00, находясь в состоянии алкогольного опьянения, по сотовому телефону сообщил в дежурную часть органов полиции ложные сведения о минировании моста у бывшего спортивного комплекса «Кедр», соединяющего улицы Комсомольскую и Первомайскую.



Для проверки информации на место была направлена следственно-оперативная группа МУ МВД России по Новоуральскому городскому округу и муниципальному образованию «пос. Уральский», дежурная бригада скорой помощи, дежурный караул МЧС, одновременно передана информация всем комплексным силам полиции и приняты меры по перекрытию движения транспортных средств, оцеплению предполагаемого места взрыва.



«В ходе осмотра территории взрывных устройств не обнаружено. Вместе с тем преступными действиями подозреваемого была дезорганизована деятельность органов охраны порядка и здравоохранения, чьи сотрудники были отвлечены на проверку заведомо ложного сообщения о готовящемся взрыве», — говорится в сообщении.



Подозреваемый свою вину в совершении инкриминируемого деяния признал в полном объеме. Уголовное дело направлено в Новоуральский городской суд для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до 3 лет.

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