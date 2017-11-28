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В России с 2018 года начнут выплачивать по 10,5 тысяч рублей в месяц за первого ребенка

УрБК, Москва, 28.11.2017. В России с 1 января 2018 года начнут выплачивать ежемесячно по 10,5 тыс. руб. за рождение первого ребенка, сообщает «Прайм».



Об установлении выплат рассказал президент РФ Владимир Путин на заседании координационного совета по реализации национальной стратегии.



«Для поддержки рождаемости предлагаю уже с января наступающего 2018 года начать реализацию целого ряда новых мер поддержки российских семей. Первое — установить ежемесячную денежную выплату, которая будет предоставляться при рождении первого ребенка и выплачиваться до достижения им полутора лет», — сказал В. Путин.



В последующие годы размер выплаты планируется увеличить. В 2019 году — до 10 тыс. 836 руб., в 2020 году — до 11 тыс. 143 руб. Общий объем расходов на эти цели на три года запланирован на уровне 144,5 млрд руб.

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