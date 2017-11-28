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ЕВРАЗ НТМК первым в России начал производство высокопрочной балки

УрБК, Екатеринбург, 28.11.2017. ЕВРАЗ НТМК начал выпуск новой уникальной для российского рынка продукции — строительной балки высокой прочности классов С390 и С440. Об этом сообщает Управление по связям с общественностью Регионального центра корпоративных отношений «УРАЛ» ЕВРАЗ.



«В процессе освоения специалисты конвертерного цеха разработали особый химический состав новой марки стали. Благодаря легированию ванадием и уникальной технологии производства проката только ЕВРАЗ НТМК сейчас способен производить прокатные двутавры высоких классов прочности — 390 и 440. Подобную продукцию можно применять для различных видов строительных конструкций с высоким уровнем нагрузок. Ее использование позволяет уменьшить металлоемкость конструкций на 5-15% и таким образом снизить себестоимость строительных проектов», — говорится в сообщении.



С начала 2017 года ЕВРАЗ НТМК освоил производство 15 новых двутавровых профилей: 4 по американскому стандарту ASTM и 11 в развитие российской линейки двутавров по новому национальному стандарту ГОСТ Р.



Освоенные профили 25К7-10, 30К8-13, 25Ш4-6 облегчают работу проектировщика и монтажника металлоконструкций при проектировании и монтаже многоэтажных зданий на металлическом каркасе, позволяют упростить узлы стыка колонн по высоте и делают саму колонну компактнее. Новые профили дополнили линейку двутавров, что позволяет проектировщику более точно подбирать сечение проектируемых конструкций по требуемым параметрам. В дальнейших планах ЕВРАЗ НТМК — освоение всей доступной линейки профилей нового ГОСТ.



Сортамент ЕВРАЗ НТМК сейчас включает более 300 профилеразмеров горячекатаной балки; комбинат остается лидером рынка России и СНГ в этом сегменте. По итогам 2017 года ожидается, что рынок катаной балки вырастет на 8-10% по сравнению с 2016 годом. Увеличение емкости рынка обусловлено в том числе эффективностью программ, инициированных ЕВРАЗом, по замещению субститутов.



Балка ЕВРАЗ НТМК производится из стали, легированной ванадием, и проходит лабораторные тесты на прочность при температуре минус 70 градусов Цельсия. Это позволяет использовать продукцию на территориях с экстремально холодным климатом.



Двутавры применялись в проекте «Ямал-СПГ», при строительстве инфраструктуры для нефтяных месторождений Сибири и Урала, для таких уникальных объектов, как «Лахта центр», стадион «Лужники», а также для Московского метрополитена.



Горячекатаная строительная балка обладает лучшими прочностными характеристиками по сравнению со сварной. Она применяется при строительстве конструкций зданий, лестниц и перекрытий. В отличие от сварной балки продукция обладает лучшей несущей способностью, выдерживает более высокие нагрузки, а её применение гарантирует более высокий уровень безопасности строительных конструкций.

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