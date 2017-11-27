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В Екатеринбурге беспилотникам запретили летать над зданиями и машинами

УрБК, Екатеринбург, 27.11.2017. Уральское межрегиональное территориальное управление воздушного транспорта Росавиации разработало памятку о правилах полета беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Документ опубликован на официальном портале Екатеринбурга.



В первой части методического пособия на 15 страницах расписаны правила подачи заявки на проведение полета и его планирование. Во второй части памятки говорится о правилах запуска беспилотников.



В частности, владельцам БПЛА запрещено проводить полеты над людьми, сооружениями или транспортными средствами. Минимальная дистанция от перечисленных объектов должна составлять 50 метров. Беспилотник, согласно правилам, не должен залетать на высоту выше 150 метров и приближаться к летящим самолетам или вертолетам.



Для выполнения коммерческих перевозок или работ требуется получение специального разрешения авиационных властей.



За нарушение этих правил владельцу БПЛА грозит административная ответственность по статье 11.4 КоАП РФ «Нарушение правил использования воздушного пространства». Данной статьей предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 5 тыс. руб. для граждан и до 300 тыс. руб. для юридических лиц.

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