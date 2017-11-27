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АОММТ прогнозирует рост потока российских пациентов в зарубежные клиники в 2017 году на треть
27 ноябрь 2017 (09:25)
УрБК, Москва, 27.11.2017. В 2017 году количество туристов, которые предпочитают лечиться за границей, может вырасти на треть, пишет Vademecum со ссылкой на данные Российской ассоциации медицинского туризма (АОММТ).
По прогнозу АОММТ в 2017 году из России уедет лечиться до 120 тыс. человек против 90 тыс. в 2016 году.
Чаще всего россияне предпочитают ехать лечиться в Израиль и Германию. По итогам десяти месяцев 2017 года поток российских туристов туда составил 23 и 18 тыс. соответственно. Однако это в среднем на 30% ниже, чем в предыдущие годы, отмечают в АОММТ. Основные терапевтические направления — онкология, кардиохирургия, ортопедия.
Поток пациентов в Турцию за год вырос в 1,5 раза. За январь-октябрь туда уехали лечиться около 15 тыс. человек против 10 тыс. в 2016 году. Россияне лидируют по численности среди медицинских туристов в Турции (офтальмохирургия, желудочно-кишечные проблемы, косметическая хирургия). Лечение в Турции обходится на 30-50% дешевле, чем в Германии, и на треть, чем в Израиле.
Более 30 тыс. человек, по подсчетам АОММТ, в 2017 году уедут лечиться в Индию, Таиланд, Южную Корею, Китай. Финляндия принимает по 10 тыс. российских пациентов в год.
По прогнозу АОММТ в 2017 году из России уедет лечиться до 120 тыс. человек против 90 тыс. в 2016 году.
Чаще всего россияне предпочитают ехать лечиться в Израиль и Германию. По итогам десяти месяцев 2017 года поток российских туристов туда составил 23 и 18 тыс. соответственно. Однако это в среднем на 30% ниже, чем в предыдущие годы, отмечают в АОММТ. Основные терапевтические направления — онкология, кардиохирургия, ортопедия.
Поток пациентов в Турцию за год вырос в 1,5 раза. За январь-октябрь туда уехали лечиться около 15 тыс. человек против 10 тыс. в 2016 году. Россияне лидируют по численности среди медицинских туристов в Турции (офтальмохирургия, желудочно-кишечные проблемы, косметическая хирургия). Лечение в Турции обходится на 30-50% дешевле, чем в Германии, и на треть, чем в Израиле.
Более 30 тыс. человек, по подсчетам АОММТ, в 2017 году уедут лечиться в Индию, Таиланд, Южную Корею, Китай. Финляндия принимает по 10 тыс. российских пациентов в год.
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