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Суд Первоуральска вынес приговор гражданину Узбекистана за кражу двигателя стоимостью в 44 млн рублей
24 ноябрь 2017 (14:27)
УрБК, Первоуральск, 24.11.2017. Первоуральский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении гражданина Республики Узбекистан Рахимжона Юлдашева. Он признан виновным в краже в особо крупном размере — свыше 44,1 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
28 октября 2016 года в районе трассы Пермь — Екатеринбург подсудимый из грузовика, водитель которой остановился на ночлег, вытащил первую попавшуюся ему коробку.
«В ней оказался блок топливо-масляного теплообменника газотурбинного двигателя стоимостью свыше 44,1 млн рублей, изготовленный в Израиле. Похищенный двигатель подсудимый выбросил в мусорный контейнер, так как не смог сбыть его», — говорится на сайте прокуратуры.
Вернуть двигатель не удалось. Похититель осужден на 5 лет в колонии строгого режима.
28 октября 2016 года в районе трассы Пермь — Екатеринбург подсудимый из грузовика, водитель которой остановился на ночлег, вытащил первую попавшуюся ему коробку.
«В ней оказался блок топливо-масляного теплообменника газотурбинного двигателя стоимостью свыше 44,1 млн рублей, изготовленный в Израиле. Похищенный двигатель подсудимый выбросил в мусорный контейнер, так как не смог сбыть его», — говорится на сайте прокуратуры.
Вернуть двигатель не удалось. Похититель осужден на 5 лет в колонии строгого режима.
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