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ФАС одобрила слияние «Яндекс.Такси» и Uber в России

УрБК, Москва 24.11.2017. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила ходатайство об объединении «Яндекс.Такси» и Uber с выдачей предписания. Об этом говорится в сообщении ведомства.



ФАС рассматривала ходатайство «Яндекса» и Uber с 18 августа 2017 года.



«24 ноября 2017 года ФАС России согласовала ходатайство публичной компании с ограниченной ответственностью «Яндекс Н.В.», партнерства с ограниченной ответственностью «Убер Интернэшнл С.В.» о заключении соглашения о создании совместного предприятия с выдачей предписания», — говорится в сообщении.



«Компаниям предписано обеспечить максимально полное и доступное информирование пользователей о юридическом лице, осуществляющем перевозку с сохранением истории поездок; не устанавливать запрет для партнеров, водителей и пассажиров на работу с иными агрегаторами услуг такси», — говорится в сообщении ФАС.



Предписание направлено «на развитие конкуренции и обеспечение безопасности пассажиров и водителей».

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