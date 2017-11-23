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Охотничьи магазины Екатеринбурга готовятся к убыткам из-за запрета на продажу оружия во время ЧМ-2018

23 ноябрь 2017 (15:30)

УрБК, Екатеринбург, 23.11.2017. Охотничьи магазины Екатеринбурга готовятся подсчитывать убытки из-за запрета на продажу оружия во время Чемпионата мира по футболу в 2018 году.

Как рассказали УрБК в магазине «Старый слон», ограничения приходятся на период сезонного роста продаж.

«Весной проходит утиный сезон, и летом идут по нарастающей продажи до самой осени. С этим ограничением ничего хорошего ожидать не стоит. По всей видимости, придется рассчитывать только на доходы от продажи оптики и ножей», — сообщил УрБК представитель магазина по имени Иван.

По его мнению, сам запрет ничего, кроме удивления, у него не вызывает.

«Во всех известных случаях, когда человека убивают из огнестрельного оружия, оказывается, что стрелок приобрел его за несколько лет до преступления, или оно оказалось у него случайно», — пояснил представитель магазина.

Владельцев других торговых точек Екатеринбурга известие о запрете продажи оружия застало врасплох. Так, в магазине «Арсенал» отказались комментировать ограничения, сославшись на то, что только разбираются в ситуации.

О запрете на продажу огнестрельного оружия во время Чемпионата 22 ноября 2018 года напомнила Росгвардия. Ограничения продлятся с 25 мая по 25 июля 2018 года.

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