Новости дня

Охотничьи магазины Екатеринбурга готовятся к убыткам из-за запрета на продажу оружия во время ЧМ-2018

УрБК, Екатеринбург, 23.11.2017. Охотничьи магазины Екатеринбурга готовятся подсчитывать убытки из-за запрета на продажу оружия во время Чемпионата мира по футболу в 2018 году.



Как рассказали УрБК в магазине «Старый слон», ограничения приходятся на период сезонного роста продаж.



«Весной проходит утиный сезон, и летом идут по нарастающей продажи до самой осени. С этим ограничением ничего хорошего ожидать не стоит. По всей видимости, придется рассчитывать только на доходы от продажи оптики и ножей», — сообщил УрБК представитель магазина по имени Иван.



По его мнению, сам запрет ничего, кроме удивления, у него не вызывает.



«Во всех известных случаях, когда человека убивают из огнестрельного оружия, оказывается, что стрелок приобрел его за несколько лет до преступления, или оно оказалось у него случайно», — пояснил представитель магазина.



Владельцев других торговых точек Екатеринбурга известие о запрете продажи оружия застало врасплох. Так, в магазине «Арсенал» отказались комментировать ограничения, сославшись на то, что только разбираются в ситуации.



О запрете на продажу огнестрельного оружия во время Чемпионата 22 ноября 2018 года напомнила Росгвардия. Ограничения продлятся с 25 мая по 25 июля 2018 года.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: