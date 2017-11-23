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УБРиР направил более 3,7 млн рублей на поддержку детей-сирот и детей с ограниченными возможностями

УрБК, Екатеринбург, 23.11.2017. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) подвел итоги благотворительной программы «Дети верят в чудо» в I полугодии 2017 года. За этот период УБРиР провел 53 специализированных мероприятия, потратив более 3,7 млн руб. на поддержку детей-сирот и детей с ограниченными возможностями.



Как сообщает пресс-служба финансово-кредитной организации, часть средств была направлена на приобретение товаров для детских домов, социальных центров, домов ребенка.



«Закуплено самое необходимое — развивающие игры, мебель, канцелярские принадлежности, предметы гигиены, спортивный инвентарь, медикаменты», — говорится в сообщении.



Кроме того, УБРиР продолжил реализацию проектов по социальной адаптации ребят к взрослой жизни. В частности, банк организовал серию тренингов «Попугай», призванных воспитать у подростков уверенность в себе и предотвратить эмоциональное выгорание у педагогов. Получил развитие проект «Синемалогия», в основе которого лежит техника разбора с детьми фильма как набора образцов поведения героев. В рамках проекта «Кто я, или Проверено на себе» дети-сироты посетили ряд крупных промышленных предприятий, познакомились с рабочими профессиями и попробовали самостоятельно выполнить производственные задачи.



На данный момент УБРиР поддерживает 50 детских учреждений в девяти регионах России, участниками благотворительной программы «Дети верят в чудо» являются более 4 тыс. ребят в возрасте от 3 до 17 лет.



«Мы не просто исполняем желания детей, мы стремимся оказывать им поддержку, помогаем обрести веру в себя, получить необходимые знания и умения», — отметила куратор программы Элина Кущенко.



Напомним, что благотворительная программа «Дети верят в чудо» работает в Уральском банке реконструкции и развития с 2008 года: с каждого комиссионного сбора за отправленное платежное поручение банк перечисляет 1 рубль в благотворительный фонд. Средства идут на оплату нужд и потребностей детей. В 2014 году УБРиР расширил программу и запустил несколько проектов по социальной адаптации ребят в детских домах: «Синемалогия», «Попугай», «Кто я, или Проверено на себе».

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