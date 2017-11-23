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Средний размер микрозайма в Челябинской области вырос до 8,8 тыс. рублей

УрБК, Челябинск, 23.11.2017. Средний размер микрозайма в Челябинской области в III квартале 2017 года составил 8 тыс. 819 руб., что на 23,6% выше уровня аналогичного периода прошлого года. Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



Самый высокий рост был зафиксирован в Краснодарском крае (плюс 55,9%), Ханты-Мансийском АО (плюс 35,5%), Новосибирской (плюс 32,2%) и Брянской областях (плюс 25,1%). Негативную динамику показали Волгоградская (минус 3,9%) и Московская области (минус 0,7%), а также Москва (минус 0,4%).



Отметим, что в целом по России средний размер микрозайма в III квартале 2017 года увеличился на 14,1% и составил 10,5 тыс. руб. Самая высокая динамика роста была продемонстрирована в возрастной группе моложе 25 лет — на 23,6%. Здесь средний размер микрозайма в III квартале 2017 года составил 8,1 тыс. руб. (в III квартале 2016 года — 6,6 тыс. руб.).

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