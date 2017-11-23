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Банк России выявил новые нарушения при проверке базового капитала Бинбанка
23 ноябрь 2017 (13:33)
УрБК, Москва, 23.11.2017. Банк России выявил нарушения норматива достаточности базового капитала Бинбанка. Об этом сообщается на сайте регулятора.
Согласно аналитике ЦБ, норматив достаточности базового капитала Бинбанка с 31 октября по 5 ноября 2017 года вышел за пределы порогового значения, составив 2%. Банком России этот показатель установлен на уровне 4,5%.
«Банк России в соответствии с требованиями положения Банка России от 28 декабря 2012 года № 395-П «О методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций («Базель III»)» информирует о том, что согласно отчетности ПАО «Бинбанк» (регистрационный номер 323), значение норматива достаточности базового капитала (Н1.1) указанной кредитной организации достигло уровня ниже определенного абзацем одиннадцатым пункта 3.1.8.1.2 положения в совокупности за шесть операционных дней в течение 30 последовательных операционных дней (за период с 31 октября 2017 года по 5 ноября 2017 года)», — говорится в сообщении.
Бинбанк в настоящее время проходит процедуру финансового оздоровления через подконтрольный ЦБ Фонд консолидации банковского сектора. По новому механизму санации Банк России становится основным собственником санируемых банков с последующей продажей частному инвестору.
Согласно аналитике ЦБ, норматив достаточности базового капитала Бинбанка с 31 октября по 5 ноября 2017 года вышел за пределы порогового значения, составив 2%. Банком России этот показатель установлен на уровне 4,5%.
«Банк России в соответствии с требованиями положения Банка России от 28 декабря 2012 года № 395-П «О методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций («Базель III»)» информирует о том, что согласно отчетности ПАО «Бинбанк» (регистрационный номер 323), значение норматива достаточности базового капитала (Н1.1) указанной кредитной организации достигло уровня ниже определенного абзацем одиннадцатым пункта 3.1.8.1.2 положения в совокупности за шесть операционных дней в течение 30 последовательных операционных дней (за период с 31 октября 2017 года по 5 ноября 2017 года)», — говорится в сообщении.
Бинбанк в настоящее время проходит процедуру финансового оздоровления через подконтрольный ЦБ Фонд консолидации банковского сектора. По новому механизму санации Банк России становится основным собственником санируемых банков с последующей продажей частному инвестору.
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