Новости дня

Банк России выявил новые нарушения при проверке базового капитала Бинбанка

УрБК, Москва, 23.11.2017. Банк России выявил нарушения норматива достаточности базового капитала Бинбанка. Об этом сообщается на сайте регулятора.



Согласно аналитике ЦБ, норматив достаточности базового капитала Бинбанка с 31 октября по 5 ноября 2017 года вышел за пределы порогового значения, составив 2%. Банком России этот показатель установлен на уровне 4,5%.



«Банк России в соответствии с требованиями положения Банка России от 28 декабря 2012 года № 395-П «О методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций («Базель III»)» информирует о том, что согласно отчетности ПАО «Бинбанк» (регистрационный номер 323), значение норматива достаточности базового капитала (Н1.1) указанной кредитной организации достигло уровня ниже определенного абзацем одиннадцатым пункта 3.1.8.1.2 положения в совокупности за шесть операционных дней в течение 30 последовательных операционных дней (за период с 31 октября 2017 года по 5 ноября 2017 года)», — говорится в сообщении.



Бинбанк в настоящее время проходит процедуру финансового оздоровления через подконтрольный ЦБ Фонд консолидации банковского сектора. По новому механизму санации Банк России становится основным собственником санируемых банков с последующей продажей частному инвестору.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: