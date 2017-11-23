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Средний размер микрозайма в Свердловской области за год вырос на 24,5%

УрБК, Екатеринбург, 23.11.2017. Средний размер микрозайма в Свердловской области в III квартале 2017 года составил 10 тыс. 067 руб., что на 24,5% выше уровня аналогичного периода прошлого года. Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



Самый высокий рост был зафиксирован в Краснодарском крае (плюс 55,9%), Ханты-Мансийском АО (плюс 35,5%), Новосибирской (плюс 32,2%) и Брянской областях (плюс 25,1%). Негативную динамику показали Волгоградская (минус 3,9%) и Московская области (минус 0,7%), а также Москва (минус 0,4%).



«Средние размеры микрозаймов растут во всех возрастных диапазонах заемщиков, но больше всего в сегменте до 30 лет. МФО всегда довольно активно привлекали молодежь, несмотря на то, что этот сегмент заемщиков является достаточно рискованным. Однако модель бизнеса микрофинансовых организаций позволяет предоставлять займы высокорискованным сегментам заемщиков и при этом эффективно управлять кредитным риском с целью минимизации собственных потерь. В том числе за счет гибкого оперирования такими параметрами микрозайма, как его размер», — заявил генеральный директор НБКИ Александр Викулин.

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