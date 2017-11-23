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Минтранс готовит масштабную реформу в российской системе обучения водителей

УрБК, Москва, 23.11.2017. Минтранс РФ готовит масштабную реформу обучения водителей, в рамках которой намерен разделить их на любителей и профессионалов, следует из опубликованного на федеральном портале нормативных правовых актов законопроекта.



Согласно документу, водители будут законодательно разделены на любителей и профессионалов — таксистов, дальнобойщиков и других граждан, которые зарабатывают с помощью автоперевозок. Соответственно, разделят и обучающие программы для них, которые подготовит Минобрнауки в течение года после вступления закона в силу.



После курса обучения «по общеразвивающим программам» граждане смогут получить права не выше категорий C1 (грузовик массой до 7,5 т) или D1 (автобус, в котором не более 16 мест). Для «специальных категорий» — C, D, Е (и их подкатегории для транспортировки прицепов) и работы по найму водителям придется пройти специальное «профессиональное обучение» по соответствующим программам.



В итоге для граждан, не желающих работать по найму, обучение упростится. Сейчас они вынуждены изучать «принципы организации перевозок массовых навалочных и сыпучих грузов», «диспетчерское руководство работой подвижного состава» и «организацию таксомоторных перевозок», даже получая категорию B. В Минтрансе считают это излишним.



В то же время в ведомстве полагают, что программы для профессионалов надо дополнить курсами вождения «во внештатных ситуациях», «отработкой вождения сочлененного и двухэтажного автобуса», а также основам безопасности при перевозке пассажиров и опасных грузов.



Подтверждать профессиональную компетентность водителей будет специальная отметка в правах, без которой работодатели не смогут принимать на работу. Квалификация будет действительна в течение пяти лет, затем понадобится пересдача. При этом все действующие на момент принятия закона права будут действительны без отметок, что не будет являться ограничением.



Законопроект также снимает запрет приема на работу граждан государств-членов Евразийского экономического союза с национальными правами. Сегодня он не действует для белорусов и киргизов, исключение сделают и для граждан Армении, Молдавии и Казахстана.



На подготовку к вступлению законопроекта в силу чиновники закладывают два года.

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