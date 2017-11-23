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В Белоярском на площади 500 кв. метров сгорел склад стеновых панелей

23 ноябрь 2017 (09:05)

УрБК, Екатеринбург, 23.11.2017. В деревне Поварня (Белоярский городской округ) сгорело складское помещение с оборудованием по сборке стеновых панелей и готовой продукцией.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, сообщение о возгорании поступило 22 ноября 2017 года в 17.42 по местному времени.

Общая площадь пожара составила 500 кв. метров. В тушении были задействованы пять единиц техники и 18 человек личного состава. В 20.50 открытое горение ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 23.30.

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