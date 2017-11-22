Дайджест
Застройщик Академического в Екатеринбурге объявил запрос предложений на строительство подземной части жилого здания
22 ноябрь 2017 (17:36)
АО «РСГ-Академическое» информирует о проведении запроса предложений на право заключения договора подряда на выполнение комплекса строительно-монтажных работ по возведению подземной части жилого здания 26.9.1 Блока 26.9 в Квартале № 26 района Академический в Екатеринбурге с комплексной поставкой материалов. Об этом сообщает пресс-служба застройщика.
Предмет запроса предложений: выполнение комплекса строительно-монтажных работ по возведению подземной части жилого здания 26.9.1 Блока 26.9 в Квартале № 26 района Академический в Екатеринбурге с комплексной поставкой материалов.
Начальная цена выполнения работ 10 млн 420 тыс. 929 руб., в том числе НДС 18%. Сроки выполнения работ: начало — дата подписания договора; окончание — 3 месяца с даты подписания договора.
Заявки принимаются с 10:00 минут 20 ноября 2017 года до 17:00 минут 04 декабря 2017 года.
Время и место приема заявок — рабочие дни с 10.00 часов до 17.00 часов по местному времени по адресу: Екатеринбург, ул.Павла Шаманова, 22, офис 218.
В случае заинтересованности участия в запросе предложений, подрядчик в срок не позднее 1 декабря 2017 г., должен подать заявление о включении в список участников запроса предложений.
Заявления принимаются в электронном виде на адрес электронной почты: T.Kerber@kortros.ru с обязательным Приложением следующих документов: анкета, выписка из ЕГРЮЛ, бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату, карточка организации, справка по опыту выполнения работ / оказания услуг, портфолио (презентация) компании. Подведение итогов тендера состоится 11 декабря 2017 года.
Контактное лицо: Кербер Татьяна Германовна. Телефон: (343)231-18-30 вн.7125
АО «РСГ-Академическое», офис продаж:
пр. Академика Сахарова, 57.
Тел.: (343) 222-7-222.
www.akademicheskiy.org
Предмет запроса предложений: выполнение комплекса строительно-монтажных работ по возведению подземной части жилого здания 26.9.1 Блока 26.9 в Квартале № 26 района Академический в Екатеринбурге с комплексной поставкой материалов.
Начальная цена выполнения работ 10 млн 420 тыс. 929 руб., в том числе НДС 18%. Сроки выполнения работ: начало — дата подписания договора; окончание — 3 месяца с даты подписания договора.
Заявки принимаются с 10:00 минут 20 ноября 2017 года до 17:00 минут 04 декабря 2017 года.
Время и место приема заявок — рабочие дни с 10.00 часов до 17.00 часов по местному времени по адресу: Екатеринбург, ул.Павла Шаманова, 22, офис 218.
В случае заинтересованности участия в запросе предложений, подрядчик в срок не позднее 1 декабря 2017 г., должен подать заявление о включении в список участников запроса предложений.
Заявления принимаются в электронном виде на адрес электронной почты: T.Kerber@kortros.ru с обязательным Приложением следующих документов: анкета, выписка из ЕГРЮЛ, бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату, карточка организации, справка по опыту выполнения работ / оказания услуг, портфолио (презентация) компании. Подведение итогов тендера состоится 11 декабря 2017 года.
Контактное лицо: Кербер Татьяна Германовна. Телефон: (343)231-18-30 вн.7125
АО «РСГ-Академическое», офис продаж:
пр. Академика Сахарова, 57.
Тел.: (343) 222-7-222.
www.akademicheskiy.org
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Екатеринбурге отменили итоги конкурса на строительство филиала Музея истории России
- АО «Электроуралмонтаж» снизило объем строительно-монтажных работ на 47%
- ООО «Ф-Строй» обвиняет руководство Белоярской АЭС в нарушении порядка проведения торгов
- На завершение работ по строительству первой линии Екатеринбургского метрополитена выделено еще почти 100 млн. рублей
- На реконструкцию аэродромных покрытий аэропорта Кольцово планируется выделить 3,1 млрд. рублей
Loading...