Застройщик Академического в Екатеринбурге объявил запрос предложений на строительство подземной части жилого здания

АО «РСГ-Академическое» информирует о проведении запроса предложений на право заключения договора подряда на выполнение комплекса строительно-монтажных работ по возведению подземной части жилого здания 26.9.1 Блока 26.9 в Квартале № 26 района Академический в Екатеринбурге с комплексной поставкой материалов. Об этом сообщает пресс-служба застройщика.Предмет запроса предложений: выполнение комплекса строительно-монтажных работ по возведению подземной части жилого здания 26.9.1 Блока 26.9 в Квартале № 26 района Академический в Екатеринбурге с комплексной поставкой материалов.Начальная цена выполнения работ 10 млн 420 тыс. 929 руб., в том числе НДС 18%. Сроки выполнения работ: начало — дата подписания договора; окончание — 3 месяца с даты подписания договора.Заявки принимаются с 10:00 минут 20 ноября 2017 года до 17:00 минут 04 декабря 2017 года.Время и место приема заявок — рабочие дни с 10.00 часов до 17.00 часов по местному времени по адресу: Екатеринбург, ул.Павла Шаманова, 22, офис 218.В случае заинтересованности участия в запросе предложений, подрядчик в срок не позднее 1 декабря 2017 г., должен подать заявление о включении в список участников запроса предложений.Заявления принимаются в электронном виде на адрес электронной почты: T.Kerber@kortros.ru с обязательным Приложением следующих документов: анкета, выписка из ЕГРЮЛ, бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату, карточка организации, справка по опыту выполнения работ / оказания услуг, портфолио (презентация) компании. Подведение итогов тендера состоится 11 декабря 2017 года.Контактное лицо: Кербер Татьяна Германовна. Телефон: (343)231-18-30 вн.7125