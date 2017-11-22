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УБРиР провел уроки финансовой грамотности для школьников Нижнего Тагила

Эксперты Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) провели для учеников 10-11 классов МБОУ Лицей в Нижнеем Тагиле открытые уроки финансовой грамотности. Об этом сообщает пресс-служба кредитного учреждения.



УБРиР в 2017 году присоединился к Всероссийской программе Центрального банка России «Дни финансовой грамотности в учебных заведениях». В начале сентября открытие уроки состоялись в Республике Башкортостан, а в ближайшее время пройдут еще в трех регионах присутствия банка — Свердловской, Челябинской и Оренбургской областях.



Ребятам старших классов эксперты банка рассказали, как чувствовать себя «С деньгами на ты!». «Что значить быть финансово успешным человеком?» — с такого вопроса начинались все уроки.



Практически все ребята отвечали правильно: уметь грамотно распоряжаться деньгами, знать законы и свои права. На личных примерах сотрудники банка разобрали со школьниками формирование и ведение личного бюджета, возможность накопить на свою мечту, а также поговорили как не стать жертвой мошеннических финансовых организаций.



«Наш Лицей поддерживает государственную политику, направленную на повышение финансовой грамотности населения. В рамках реализации проекта запланировано включение во внеурочную деятельность с 7 класса занятий, направленных на формирование финансовой грамотности», — прокомментировала директор МБОУ Лицей Ольга Узкова.



«Обучение детей финансовой грамотности является одним из важных направлений благотворительной программы УБРиР «Дети верят в чудо». Умение правильно распоряжаться своими деньгами, планировать личный бюджет — ценные качества, который должен знать каждый человек. У школьников начинают появляться первые карманные средства, у кого-то банковские карты, некоторые начинают подрабатывать и самостоятельно приобретают вещи. Поэтому рассказать ребятам про их финансовые возможности, показать ценность денег и какие предосторожности следует соблюдать — важные задачи, решить которые должны помочь взрослые», — отметила руководитель офиса УБРиР в Нижнем Тагиле Лариса Береснева



«Рассказывать детям основы финансовой грамотности можно начинать с начальной школы, затем на постоянной основе с 8 класса и старше, когда у ребят появляется возможность пользоваться банковскими карточками. У нас элементы финансовой грамотности рассматриваются в рамках курса «Экономика и предпринимательство», — отметила заместитель директора по учебной работе Анна Думачева.



Помимо Нижнего Тагила, уроки финансовой грамотности пройдут в Екатеринбурге, Перми, Орске, Оренбурге, Тавде и Нижней Туре.

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