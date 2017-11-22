Новости дня

Глава Минтранса предрек банкротство «ВИМ-Авиа»

УрБК, Москва, 22.11.2017. Российская авиакомпания «ВИМ-Авиа» постепенно «катится к своему банкротству», заявил министр транспорта РФ Максим Соколов. Об этом сообщает «Прайм».



«ВИМ-Авиа» в октябре прекратила полеты из-за финансовых проблем. Ее кредиторская задолженность, по данным Росавиации, составляет около 10 млрд руб., а сертификат эксплуатанта перевозчика приостановлен.



«Ситуация с «ВИМ-Авиа», с моей точки зрения, разрешена тем, что лицензия приостановлена, компания фактически прекратила полеты, и сейчас ситуация перешла уже в юридическую плоскость», — сказал М. Соколов.



«Идут иски как от пассажиров, так и от компаний. Компания постепенно катится к своему банкротству. Лизингодатели практически полностью разобрали тот парк, который был в лизинге у авиакомпании», — отметил министр.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: