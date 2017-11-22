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Глава Минтранса предрек банкротство «ВИМ-Авиа»
22 ноябрь 2017 (16:24)
УрБК, Москва, 22.11.2017. Российская авиакомпания «ВИМ-Авиа» постепенно «катится к своему банкротству», заявил министр транспорта РФ Максим Соколов. Об этом сообщает «Прайм».
«ВИМ-Авиа» в октябре прекратила полеты из-за финансовых проблем. Ее кредиторская задолженность, по данным Росавиации, составляет около 10 млрд руб., а сертификат эксплуатанта перевозчика приостановлен.
«Ситуация с «ВИМ-Авиа», с моей точки зрения, разрешена тем, что лицензия приостановлена, компания фактически прекратила полеты, и сейчас ситуация перешла уже в юридическую плоскость», — сказал М. Соколов.
«Идут иски как от пассажиров, так и от компаний. Компания постепенно катится к своему банкротству. Лизингодатели практически полностью разобрали тот парк, который был в лизинге у авиакомпании», — отметил министр.
«ВИМ-Авиа» в октябре прекратила полеты из-за финансовых проблем. Ее кредиторская задолженность, по данным Росавиации, составляет около 10 млрд руб., а сертификат эксплуатанта перевозчика приостановлен.
«Ситуация с «ВИМ-Авиа», с моей точки зрения, разрешена тем, что лицензия приостановлена, компания фактически прекратила полеты, и сейчас ситуация перешла уже в юридическую плоскость», — сказал М. Соколов.
«Идут иски как от пассажиров, так и от компаний. Компания постепенно катится к своему банкротству. Лизингодатели практически полностью разобрали тот парк, который был в лизинге у авиакомпании», — отметил министр.
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