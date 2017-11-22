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Руководители РМК получили награды Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 22.11.2017. Руководители Русской медной компании (РМК) отмечены за вклад в социально-экономическое развитие региона. Об этом сообщает пресс-служба РМК.



Торжественная церемония вручения государственных наград Российской Федерации, наград президента России и наград Свердловской области заслуженным жителям региона состоялась 21 ноября 2017 года в Екатеринбурге.



Всего в списке награждаемых было 39 представителей уральского бизнеса, медицинских и образовательных учреждений, благотворительных организаций, учреждений культуры, финансовых структур и др. Среди них были и представители Русской медной компании.



«Высоких наград удостоились руководители предприятий, составляющих основу уральской тяжелой промышленности. Считаю такую высокую оценку труда наших земляков признанием высокого уровня мастерства уральцев, весомого вклада свердловских предприятий в развитие реального сектора экономики», — сказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.



Президенту РМК Всеволоду Левину был вручен знак отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени и присвоено почетное звание «Почетный горняк».



«Безусловно, для горно-металлургической отрасли звание «Почетный горняк» — это высокая награда. Но я должен сказать, что этой наградой можно отметить весь коллектив Русской медной компании, который своим доблестным трудом, своей квалификацией, качеством работы подтверждает наши заслуги перед регионом и государством. И мы гордимся этой общей наградой», — сказал президент РМК Всеволод Левин.



Вице-президент РМК по металлургическому производству Алексей Бакин, вице-президент РМК по коммерческим вопросам Андрей Васильченко, вице-президент РМК по экономике Татьяна Малек, вице-президент РМК по финансам Максим Щибрик были награждены знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени.



Кроме того, исполнительный директор «Благотворительного фонда Русской медной компании» Александра Теплякова была удостоена знака отличия Свердловской области «Жизнь во благо».

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